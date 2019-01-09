МИД не будет регистрировать наблюдателей из РФ на выборы в Украине

КИЕВ. 9 января. УНН. Министерство иностранных дел (МИД) не будет принимать заявки о регистрации наблюдателей из РФ на выборах в Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в Facebook, передает УНН.

"Несколько дней назад, как и положено, направил письмо директора Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингиборг Солрун Гисладоттир с приглашением направить наблюдательную миссию на президентские выборы в Украине. Среди других вполне стандартных вещей, заметил, что МИД Украины не будет принимать заявки на регистрацию российских наблюдателей", - отметил глава МИД.

По его мнению, такое сообщение необходимо, когда речь идет о наблюдателях от "страны-агрессора и оккупанта".

"А тот, кто видит возможным демократическое волеизъявление в России под зонтиком ФСБ без риска для избирателей, пусть отстаивает свою точку зрения в правовом поле, как и полагается в правовом государстве", - подчеркнул министр.

При этом он напомнил, что в 2004 году уже были предприняты попытки открыть более 300 избирательных участков в России.

Напомним, Центральная избирательная комиссия Украины ликвидировала 5 участков для голосования в Российской Федерации.

Центральная избирательная комиссия обнародовала адреса избирательных участков, где смогут проголосовать на выборах президента украинцы, проживающие на территории Российской Федерации.

Почти 78% опрошенных украинцев заявили, что готовы на выборах Президента прийти на избирательные участки и проголосовать .