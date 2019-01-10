Трамп может отменить поездку в Давос, если правительство США не возобновит работу

КИЕВ. 10 января. УНН. Президент США Дональд Трамп может отменить поездку на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе в случае, если до начала вашингтонской администрации и Конгресса не удастся договориться о возобновлении финансирования американского правительства. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal, передает УНН.

В декабре пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Трамп примет участие в ВЭФ, который пройдет 22-25 января. По словам Сандерс, американскую делегацию будет возглавлять министр финансов США Стивен Мнучин. В Давос также должны отправиться, в том числе, госсекретарь Майкл Помпео, министр торговли Уилбур Росс, представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен.

Как сообщает издание, в случае, если демократам и республиканцам удастся договориться о возобновлении финансирования правительства США до 22 января, то президент может поехать на форум, однако его визит, скорее всего, будет носить укороченный характер. По словам источников издания, Трамп в таком случае может пробыть в Давосе лишь около 12 часов.

Однако, если власти США к указанному сроку не удастся преодолеть бюджетный кризис, то Трамп, скорее всего, полностью отменит свою поездку, отмечает издание. Согласно данным газеты, министр финансов США, вероятно, все равно посетит ВЭФ, однако численность американской делегации будет значительно уменьшена.

Напомним, 8 января в 21:00 по местному времени (6:00 по киевскому времени) президент США Дональд Трамп выступил с телевизионным обращением к американской нации. Выступление транслировали все крупнейшие американские телеканалы. В своем обращении глава государства попытался убедить жителей США в необходимости принятия его плана действий для укрепления безопасности на границе с Мексикой, и сказал, что в стране "гуманитарный кризис".

При обращении Трамп добавил, что он пригласил лидеров обеих партий Конгресса на встречу в Белый дом, которая состоится 9 января. Он выразил надежду, что законодателям удастся "подняться над межпартийных различиями", чтобы преодолеть кризис.

Сразу после обращения президента с ответным словом выступили спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер. Они оба призвали президента немедленно восстановить полную работу правительства и не делать американский народ заложником недальновидной политики Трампа.

"Символом Америки должна быть Статуя Свободы, а не стена на границе", - заключил сенатор Шумер.

Напомним, 21 декабря конгресс США не смог достичь согласия в отношении отдельных пунктов государственного бюджета и отвлечь "шатдаун". Поэтому с 22 декабря из-за технического отсутствия финансирования американских правительственных учреждений большое количество госучреждений закрыта, а их сотрудники отправлены в отпуск за свой счет.

"Шатдаун" отменяет все отпуска и больничные для особо важных сотрудников. Итак около 420 тыс. чиновников были вынуждены вернуться к работе без зарплаты.

Чиновники федеральной системы США подали в суд на правительство, которое не платит им зарплату из-за "шатдауна".