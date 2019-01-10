Китай намерен содействовать денуклеаризации Корейского полуострова

КИЕВ. 10 января. УНН. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном выразил готовность оказывать активное содействие процессу ядерного разоружения Корейского полуострова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство “Синьхуа”.

“Мы заинтересованы действовать с вами в едином направлении, объединив усилия с другими заинтересованными сторонами. Для обеспечения мира и безопасности мы будем способствовать денуклеаризации, играть конструктивную роль в поддержании долгосрочного мира в регионе”, — заявил китайский лидер.

“Китайская сторона готова объединить усилия с КНДР, укреплять и развивать отношения с КНДР, как между партиями, так и на межгосударственном уровне. Нам предстоит совместно вписать новую страницу в историю развития двустороннего сотрудничества, внести новый вклад в поддержание мира и стабильности, в развитие и процветание региона”, — сказал Си Цзиньпин.

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Напомним, 7 января Ким Чен Ын посетил Китай. Он прибыл в Пекин на личном поезде в сопровождении своей жены Ли Соль Чжу, заведующего отделом Единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхоль, а также министра иностранных дел Ли Ен Хо. Посещение накануне возможного второго саммита между США и КНДР, в день рождения лидера КНДР отмечается 8 января, и совпал с торгово-экономическими консультациями, которые только что завершились в Пекине. Ким Чен Ын встретился с Си Цзиньпином и 9 января во второй половине дня покинул Пекин.