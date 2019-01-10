Сальвини хочет вместе с Польшей построить новый европейский порядок

КИЕВ. 10 января. УНН. Вице-премьер-министр Италии Сальвини призвал польское руководство строить новый европейский порядок. Об этом Сальвини сказал в среду, 9 января, на совместной пресс-конференции с министром внутренних дел Польши Йоахимом Брудзинского, передает УНН со ссылкой на DW.

По словам итальянского чиновника, который находится с визитом в Польше, Рим и Варшава могли бы стать зачинщиками "новой европейской весны", приводит его слова агентство новостей AP.

Под "европейской весной" итальянский политик имеет в виду прежде всего "возрождение европейских ценностей". Маттео отметил, что стремится сделать ЕС менее бюрократизированным и сосредоточиться на защите внешних границ сообщества от наплыва мигрантов.

По мнению итальянского вице-премьера, после запланированных на конец мая этого года выборов в Европарламент ЕС будет жить по-другому, чем сейчас. По его словам, новая Европа "будет иметь другой ритм". Итальянский политик также высказался о необходимости создания итальянско-польской оси в Европе - в противовес доминирующей в ЕС немецко-французской оси, передает агентство новостей dpa.

На пресс-конференции в Варшаве Маттео также в очередной раз раскритиковал соглашение о разделе беженцев между странами-членами ЕС. По его словам, это соглашение только будет давать дополнительные стимулы контрабандистам активнее использовать не приспособленых к плаванию в море судна для транспортировки мигрантов из африканского к европейскому побережью.

Во время визита Сальвини, который возглавляет правопопулистского итальянскую партию "Лига Севера", встретился с лидером правящей национал-консервативной партии Польши "Право и Справедливость" (ПиС) Ярославом Качиньским. Обе политические силы резко критикуют нынешний курс ЕС, в том числе и в отношении беженцев.

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Напомним, ранее Сальвини обещал "сделать все" для того, чтобы добиться отмены санкций ЕС против России. Кроме того, на посту министра внутренних дел, который он занимает одновременно с должностью вице-премьера, Сальвини усилил антимиграционные нормы в Италии.