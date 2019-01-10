Париж заявил о поддержке "желтых жилетов" Россией

КИЕВ. 10 января. УНН. Французское правительство сообщило о том, что движение "желтых жилетов" получает поддержку из-за рубежа, в том числе, Россией. Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление пресс-секретаря кабинета министров Беньямин Гриву в Париже, передает УНН.

По его словам, некоторые демонстранты, проявляющие насилие, относятся к лагерю левых, другие - к лагерю правых.

"Только с того, что кто-то надел желтый жилет, не следует, что он разделяет те же идеи", - подчеркнул Гриву.

Пресс-секретарь правительства, в частности, критически высказался по поводу освещения демонстраций российским телеканалом "RT".

"Известно и одобрения (протестов, - ред.) некоторыми инструментами пропаганды, которые я не хочу называть СМИ, такими, как "Russia Today", - сказал он, отметив, что для некоторых демонстрантов это, наоборот, "единственные свободные медиа".

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Кроме того, Гриву обратил внимание на то, что некоторые члены правительства Италии открыто выразили моральную поддержку протестующим французам. В понедельник, 7 января, член правопопулистского движения "5 звезд", входящей в правящую коалицию Италии, Луиджи ди Майо выразил солидарность с демонстрантами в желтых жилетах. Их партнер в правительстве - правая партия "Лига", членом которой является глава МВД Маттео Сальвини, - осудила проявления насилия, однако в целом поддержала протесты.

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Напомним, в Службе безопасности Украины заявили, что российские спецслужбы планируют организовать провокации в ряде стран Европы, а именно Бельгии, Германии, Испании, Болгарии и других.

Как сообщал УНН, в СБУ также рассказали, что флаг "ДНР" во время протестов "желтых жилетов" в Париже развернули члены российских организаций, которые финансируются спецслужбами РФ.