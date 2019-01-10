Осужденного в Крыму Панова этапируют в российский Омск - родные

КИЕВ. 10 января. УНН. Осужденного в Крыму по "делу украинских диверсантов" Евгения Панова этапируют в одну из колоний российского Омска. Об этом 9 января изданию Крим.Реалии сообщила его мать Вера Котелянец, передает УНН.

"После того, как его вывезли из Крыма, а это уже более месяца - у нас с ним нет никакой связи, и мы даже не знаем точно, где он. Но несколько недель назад нам удалось узнать, что Женю, скорее всего, этапируют в одну из колоний в Омске. Мы также точно знаем, что на сегодняшний день он уже проехал Оренбург, Челябинск и Тюмень. Я связалась с российскими правозащитниками и украинским консулом в Новосибирске, они пообещали, что при возможности отслеживать его перемещения и прибытия уже непосредственно в колонию. В Омске несколько колоний, к какой именно он попадет я пока сказать не могу", - рассказала мать Панова.

Как сообщал УНН, что конечным пунктом этапа украинском Евгения Панова может стать колония в российском Омске. Об этом сообщил его брат Игорь Котелянец, ссылаясь на подтвержденную информацию.

Как сообщалось 6 декабря 2018, Панова этапировали из СИЗО Симферополя в СИЗО российского Краснодара.

Верховный суд России 25 октября 2018 оставил без изменений приговор гражданину Украины Евгению Панову, которого приговорили к восьми годам лишения свободы по обвинению в "подготовке диверсии в Крыму".

13 июля 2018 подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма приговорил Панова к восьми годам колонии строгого режима. Он отказался от сделки со следствием.

ФСБ России в августе 2016 объявила о задержании в аннексированом Крыму группы "украинские диверсантов", которые якобы готовили теракты на полуострове. Задержанных некоторое время удерживали в московском СИЗО в Лефортово, после - вернули в Крым.

Российские спецслужбы утверждали, что задержанные Евгений Панов и Андрей Захтей были членами "группы диверсантов", которая "планировала осуществить теракты" на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.

Власти Украины отрицает российские обвинения в адрес Украинской и называют их провокацией российских спецслужб.

Захтив подписал досудебное соглашение со следствием. Его приговорили к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу 220 тысяч рублей (около 105 тысяч гривен).