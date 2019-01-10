Освобожденный из тюрьмы в Иране моряк вернулся в Украину

КИЕВ. 10 января. УНН. Украинский гражданин, моряк Андрей Новичков, которому в Иране грозила смертная казнь, сегодня прибыл в международный аэропорт "Борисполь" в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Всем спасибо - Президенту, все же помог, службе внешней разведки, тоже помогали, посольство помогало, МИД. Делали все, что могли. Послу отдельное спасибо - не оставляли, помогали", - сказал он.

Моряк также поблагодарил некоторых народных депутатов, а также всех украинцев и лично свою бабушку.

По словам Новичкова, по возвращении он чувствует себя нормально.

Как сообщал УНН, 8 января стало известно об освобождении из иранской тюрьмы украинского моряка Андрея Новичкова, которому грозила смертная казнь.

Напомним, в июне в Одессе был организован флешмоб в поддержку одесского моряка Андрея Новичкова, который на тот момент более года находился в иранской тюрьме.

Кроме того, на официальном интернет-представительстве Президента Украины была размещена петиция о защите гражданина Украины Андрея Новичкова от смертной казни.