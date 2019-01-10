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Спасенных у берегов Турции украинских моряков выписали из больницы

Спасенных у берегов Турции украинских моряков выписали из больницы

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КИЕВ. 10 января. УНН. Пострадавших в аварии у турецких берегов украинских моряков выписали из клиники города Самсун в одноименной провинции на севере Турции. В ближайшее время они вернутся в Украину. Об этом сообщил посол Украины в Анкаре Андрей Сибига, передает УНН.

"Украинские моряки выписаны из клиники города Самсун... В ближайшее время моряки вернутся на Родину", - сообщил украинский дипломат в Twitter.

Он также сообщил, что утром украинские моряки встретились с губернатором Самсуна Османом Каймаком.

"Еще раз выражаем благодарность Осману Каймаку и турецкой стороне за оказанную высокопрофессиональную помощь и искреннюю заботу", - отметил посол.

Ранее Сибига сообщил, что после того, как моряков выпишут, они будут доставлены в Анкару, где украинцам будет оказано содействие в возвращении на Родину.

Как сообщал УНН, грузовое судно с украинцами на борту затонуло у берегов Турции. Несколько украинцев погибли.

Источник: УНН
Теги: Украина, моряки, Турция
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