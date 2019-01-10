Проверка Минкульта выявила недостачу 10 культурных ценностей в Лавре

КИЕВ. 10 января. УНН. По результатам проверки Министерства культуры Украины в основном и научно-вспомогательном фондах Киево-Печерского историко-культурного заповедника, комиссия не обнаружила 10 предметов. Местонахождение этих культурных ценностей на сегодня не установлено. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Министерства культуры Юлия Даценко, передает УНН.

"По состоянию на сегодня отсутствующими остаются 10 предметов, местонахождение которых не установлено. Об этом проинформированы правоохранительные органы", - сказала Даценко.

Она уточнила, что в период с 1988-го по 2000 год Киево-Печерский историко-культурный заповедник передал в Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру мужского монастыря Украинской православной церкви МП всего 829 предметов.

"Согласно актам, заповедником в монастырь были переданы 829 предметов. Проверкой установлено наличие и точное местонахождение 815 предметов, 14 предметов не обнаружено. После завершения проверки представителями монастыря было дополнительно предоставлено на осмотр четыре предмета из числа тех, которые не были обнаружены", - отметила Даценко.

Сама проверка проводилась в период с 21 ноября по 17 декабря 2018 года.

Как сообщал УНН, министр культуры Украины Евгений Нищук в эфире одного из телеканалов сообщил, что из Киево-Печерской лавре исчезли иконы.