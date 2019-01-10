Глава миссии ООН в Украине посетила район проведения операции Объединенных сил

КИЕВ. 10 января. УНН. Председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер посетила Донбасс, в ходе которого встретилась с представителями командования Объединенных Сил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

"Соблюдение норм международного гуманитарного права является одной из приоритетных задач нашей страны, особенно в районе проведения ООС. С целью совершенствования механизма взаимодействия ВС Украины с международными организациями, которые призваны способствовать соблюдению международных гуманитарных прав человека, особенно в зоне военных конфликтов. В городе Краматорск была проведена рабочая встреча с Председателем Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине госпожа Фионой Фрейзер", - сообщили в пресс-центре.

Отмечается, что с украинской стороны в мероприятии приняли участие представители командования ОС, ГСЧС, Национальной гвардии, ГНСУ, СЦКК, Объединенного центра гражданско-военного сотрудничества ОКП ОС и ГФС.

В ходе встречи стороны обменялись данными по отдельным вопросам, которые находятся в зоне повышенного внимания Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, а именно: потерь и их предотвращения среди гражданского населения в районе проведения операции, соблюдение прав гражданского населения, свобода передвижения гражданских лиц а также их гибели или ранения в результате неосторожного обращения с оружием.

Представители украинской стороны проинформировали Председателя Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине по восстановлению объектов инфраструктуры населенных пунктов, подвергшихся разрушениям или повреждений в результате военных действий. Также Фрейзер были предоставлены данные о работе по информированию населения о противоминной безопасности, а также обеспечение гуманитарных конвоев международных общественных организаций и увеличение пассажиропотока через линию разграничения.

"Во время доклада Председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине госпожа Фиона Фрейзер отметила положительную динамику по количеству потерь среди гражданского населения и заверила, что в дальнейшем готова предоставить любую экспертную помощь, в частности в обеспечении проведения тренингов, семинаров для членов Рабочей группы", - отметили в ООС.

Сообщается также, что Фрейзер приветствовала создание в конце прошлого года Рабочей группы по сбору и обобщению информации о случаях ранения и гибели гражданского населения.

Также во время встречи были обсуждены совершенствования механизма урегулирования конфликтов, в частности обмена соответствующими данными и более тесном взаимодействии, что в дальнейшем будет способствовать обеспечению соблюдения международных гуманитарных прав человека в районе проведения ООС.

Как сообщал УНН, в период 2018-2022 годов различные организации системы ООН реализуют проекты в Украине на общую сумму 675 млн долларов.



