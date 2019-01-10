Украина продолжит свободно пользоваться Керченским проливом - Минобороны

КИЕВ. 10 января. УНН. Украина продолжит свободно пользоваться Керченским проливом и организовывать новые проходы украинских кораблей по нему. Об этом в интервью "Правительственному курьеру" сообщил министр обороны Украины Степан Полторак, передает УНН.

"Вторую попытку прохода наших военных кораблей россияне использовали для провокации. Но уверяю: такие проходы будут организовываться и в дальнейшем. Будут и двадцатый, и сотый проходы. И всегда, потому что Азовское море тоже украинское, а Мариуполь и Бердянск - наши порты, где работает значительная часть экономики", - сказал Полторак.

Он также отметил, что мировое сообщество сможет убедить Россию выполнять международные соглашения.

"Мы не откажемся от нашего права свободно проходить через Керченский пролив тогда, когда в этом будет необходимость. Надеюсь, нашим партнерам в мире удастся убедить Россию в необходимости выполнения международных соглашений", - сообщил министр обороны.

Ранее УНН сообщал, что 22 из 23 задержанных россиянами украинских моряков признали себя военнопленными .

Напомним, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море.

Задержанные украинские корабли были доставлены в оккупированную Керчь. В плен было взято 24 человека - военные моряки и сотрудники СБУ. Их арестовали на два месяца.