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Кравцова назначили главой "Укрзализныци"

Кравцова назначили главой "Укрзализныци"

Евгений Кравцов

КИИВ.10 января. УНН. Правительство назначило исполняющего обязанности главы правления АО "Укрзализныця" Евгения Кравцова главой предприятия. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Я глубоко убежден в том, что сейчас мы примем решение, и поддержим кандидатуру Евгения Кравцова, и даем тем самым мандат профессионального управления "Укрзализныцей", – отметил Гройсман.

По его словам, соответствующее решение правительство приняло по предложению наблюдательного совета "Укрзализныци".

При этом он добавил, что задача новой стратегии компании "Укрзализныци" – обновить подвижной состав, повысить качество услуг и демонстрировать доходность. Эти цели будет обеспечивать новый наблюдательный совет.

Напомним, 9 августа 2017 года Кабинет министров Украины удовлетворил заявление Войцеха Балчуна об увольнении с занимаемой должности руководителя ПАО "Укрзализныця" и назначил исполняющим обязанности руководителя "Укрзализныци" Евгения Кравцова.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Укрзализныця, назначения
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