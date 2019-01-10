Украина вышла из очередного соглашения в рамках СНГ

КИЕВ. 10 января. УНН. Кабинет министров принял решение о выходе Украины из Соглашения о развитии выставочно-ярмарочной деятельности в рамках СНГ, передает УНН.

"Кабинет министров принял решение о выходе Украины из Соглашения о развитии выставочно-ярмарочной деятельности в рамках СНГ, которая действовала с мая 1995 года. МИД Украины должен в установленном порядке сообщить о данном решении комитету Содружества независимых государств", - говорится в сообщении.



Как сообщал УНН, Украина выходит из Соглашения о сотрудничестве разведывательных служб СНГ.



Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.