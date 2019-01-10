Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 10 января 2019 14:12
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В прошлом году в суд передали около 2 тыс. дел об уклонении от военной службы
В прошлом году в суд передали около 2 тыс. дел об уклонении от военной службы
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4530
Версия для печати

Филарет вручил Порошенко орден Андрея Первозванного

Филарет вручил Порошенко орден Андрея Первозванного

Петр Порошенко и Филарет

КИЕВ. 10 января. УНН. Патриарх Филарет вручил Президенту Петру Порошенко орден Андрея Первозванного за активное участие в процессе получения Томоса об автокефалии Украинской православной церкви, передает УНН.

Отметим, что орденом Президента было награждено еще 15 декабря, но вручена награда было только сегодня.

Как сообщал УНН, Порошенко дал Филарету звание Героя Украины.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Филарет останется духовным лидером украинской церкви.

Как сообщал УНН, Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.

Томос об автокефалии голове поместной православной церкви в Украине был вручен в Константинополе 6 января 2019 года.

Источник: УНН
Теги: Филарет, награды, Петр Порошенко
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.