Филарет вручил Порошенко орден Андрея Первозванного

КИЕВ. 10 января. УНН. Патриарх Филарет вручил Президенту Петру Порошенко орден Андрея Первозванного за активное участие в процессе получения Томоса об автокефалии Украинской православной церкви, передает УНН.

Отметим, что орденом Президента было награждено еще 15 декабря, но вручена награда было только сегодня.



Как сообщал УНН, Порошенко дал Филарету звание Героя Украины.



Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Филарет останется духовным лидером украинской церкви.



Как сообщал УНН, Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.

Томос об автокефалии голове поместной православной церкви в Украине был вручен в Константинополе 6 января 2019 года.