Украина призвала заблокировать Twitter "МИД России в Крыму"

КИЕВ. 10 января. УНН. Министерство иностранных дел Украины призвало службу поддержки социальной сети Twitter заблокировать аккаунт дипведомства России в оккупированном Крыму. Об этом говорится в сообщении украинского МИД в соцсети, передаёт УНН.

"Мы отправили официальную жалобу в службу поддержки Twitter. Абсолютно недопустимо ставить так называемому МИД России в оккупированном Крыму голубую галочку!", - сказано в сообщении.

В министерстве в очередной раз подчеркнули, что Россия незаконно аннексировала Крым, милитаризировала его и совершает грубые нарушения прав человека на полуострове.

"Twitter должен заблокировать этот аккаунт!", - призвали украинские дипломаты.

Отметим, голубая галочка - это значок, используемый веб-сайтами социальных сетей, чтобы визуально указать, что учетная запись подлинная.

Как сообщал УНН, ранее Министерство иностранных дел Украины призвало страны мира запретить заходы в их порты российским суднам. Соответствующий призыв размещен вместе с иллюстрацией, на которой изображено лицо в маске и в фуражке с надписью "Russia".



