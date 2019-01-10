Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 10 января 2019 15:42
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Строительство мемориала Героев Небесной Сотни не помешает следственным действиям - ГПУ
Строительство мемориала Героев Небесной Сотни не помешает следственным действиям - ГПУ
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
12330
Версия для печати

Украина призвала заблокировать Twitter "МИД России в Крыму"

Украина призвала заблокировать Twitter "МИД России в Крыму"

КИЕВ. 10 января. УНН. Министерство иностранных дел Украины призвало службу поддержки социальной сети Twitter заблокировать аккаунт дипведомства России в оккупированном Крыму. Об этом говорится в сообщении украинского МИД в соцсети, передаёт УНН.

"Мы отправили официальную жалобу в службу поддержки Twitter. Абсолютно недопустимо ставить так называемому МИД России в оккупированном Крыму голубую галочку!", - сказано в сообщении.

В министерстве в очередной раз подчеркнули, что Россия незаконно аннексировала Крым, милитаризировала его и совершает грубые нарушения прав человека на полуострове.

"Twitter должен заблокировать этот аккаунт!", - призвали украинские дипломаты.

Отметим, голубая галочка - это значок, используемый веб-сайтами социальных сетей, чтобы визуально указать, что учетная запись подлинная.

Как сообщал УНН, ранее Министерство иностранных дел Украины призвало страны мира запретить заходы в их порты российским суднам. Соответствующий призыв размещен вместе с иллюстрацией, на которой изображено лицо в маске и в фуражке с надписью "Russia".

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Крым, Украина, Twitter
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.