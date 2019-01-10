Лукашенко опроверг объединения Беларуси с Россией

КИЕВ. 10 января. УНН. Разговоры об объединении Беларуси с Россией ложные, даже "дурные и притянуты за уши". Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.

"Слишком много сегодня (я анализирую ситуацию в нашем обществе, и у россиян - ред.) идет разговоров об объединении двух государств. Много сейчас появилось вопросов в связи с церковью в Украине об автокефалии нашей церкви в Беларуси. Я называю эти вопросы очень глупыми, "притянутыми за уши" для обсуждения в нашем обществе", - сказал Александр Лукашенко на совещании о социально-экономическом развитии страны в 2019 году и подходах к дальнейшему развитию интеграционных направлений.

Президент Беларуси подчеркнул, что речи об объединении двух государств быть не может.

"Мы с Президентом России однозначно определили, что сегодня на повестке дня такой вопрос не стоит - об объединении", - подчеркнул Лукашенко.

Также он напомнил о подписании договора между РФ и Беларусью о создании Союзного государства и развитие отношений, согласно этому документу.

"Мы должны были в свое время принять Конституционный акт, то есть Конституцию Союзного государства, и там все должно было быть прописано: и органы управления, и органы власти, и единая валюта, политика. Россия отказалась в свое время идти этим путем. Я это напомнил Президенту России , он сказал: "да, так и было", - сказал Александр Лукашенко, а также заявил, что союз Беларуси и России может развиваться только на равноправной основе.

Ранее УНН сообщал, что Владимир Путин заключил военную доктрину Союзного государства с Республикой Беларусь.