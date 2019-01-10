В Украине создали Стратегический комитет

КИЕВ. 10 января. УНН. В украинском правительстве появится Стратегический комитет, передает УНН.

"Стратегический комитет будет рассматривать вопросы формирования и реализации приоритетных реформ Кабинета министров. Председателем станет премьер-министр Украины Владимир Гройсман", - говорится в сообщении.



Как сообщал УНН, Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что на пути к вступлению в НАТО Украине нужно завершить реформу Министерства обороны.



Напомним, Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что с 2019 года украинское правительство перешло на трехлетнее среднесрочное бюджетное планирование.



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