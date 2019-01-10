В Минфине возьмутся за подготовку бюджетной декларации на 2020-2022 годы

КИИВ.10 января. УНН. Министерство финансов начнет работу над бюджетной декларацией уже со следующей недели и уже до 15 мая подаст ее на рассмотрение Кабмина. Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

"Новую декларацию (на 2020-2022 годы - ред.) мы будем подавать до 15 мая на рассмотрение Кабинета министров, однако у нас не появляется дополнительное время, и уже со следующей недели надо начинать работу", - отметила чиновник.

По ее словам, в феврале Минфин планирует получить от главных распорядителей рекомендации об изменениях в структуре расходов главного распорядителя (в том числе изменения перечня и содержания бюджетных программ). В апреле Минфин доведет до главных распорядителей ориентировочные предельные показатели расходов, а главные распорядители должны предоставить Минфину информацию о целях государственной политики в соответствующей сфере деятельности и показатели их достижения.

При этом она добавила, что документ должен быть утвержден Верховной Радой до 15 июля.

Напомним, с 2019 года украинское правительство перешло на трехлетнее среднесрочное бюджетное планирование.