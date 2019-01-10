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Чиновникам с доступом к секретной информации будут давать надбавку до 60%

Чиновникам с доступом к секретной информации будут давать надбавку до 60%

КИЕВ. 10 января. УНН. Кабинет министров урегулировал вопрос повышения размера компенсации работникам режимно-секретных органов в связи с исполнением обязанностей, предусматривающих доступ к государственной тайне, установив им надбавки к должностным окладам от 30% до 60%, беря во внимание степень секретности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

"Принятым 10 января 2019 года постановлением правительства внесены изменения в Положение о видах, размерах и порядке предоставления компенсации гражданам в связи с работой, которая предусматривает доступ к государственной тайне", - сообщили в ведомстве.

В частности, работникам режимно-секретных органов в органах законодательной, исполнительной и судебной власти, органах прокуратуры, других государственных органах, органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях, организациях установлена надбавка к должностным окладам (тарифным ставкам) в зависимости от степени секретности информации в таких размерах:

  • сведения и их носители, имеющие степень секретности "особой важности" - 60 процентов;
  • сведения и их носители, имеющие степень секретности "совершенно секретно", - 50 процентов;
  • сведения и их носители, имеющие степень секретности "секретно", - 30 процентов.

Напомним, в Одесской области мужчина пошел под суд за государственную измену из-за содействия представителям спецслужбы соседнего государства в получении стратегически важной информации с соответствующим грифом секретности.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Минсоцполитики, информация
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