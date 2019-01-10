Трое кандидатов в президенты проводят незаконную агитацию - Комитет избирателей
Председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель
КИЕВ. 10 января. УНН. Комитет избирателей Украины сообщил о первых фактах незаконной агитации на выборах президента Украины. В частности речь идет об агитации в пользу Сергея Каплина, Андрея Садового и Валентина Наливайченко, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр КИУ.
"В городе Киеве и других регионах Украины размещены билборды с агитацией в пользу С. Каплина и А. Садового, которые не имеют исходных данных (сведения об учреждении, которое осуществило печать, тираж, информация о лицах, ответственных за выпуск, заказчики соответствующих материалов). Это является нарушением ч. 3 ст. 59 Закона "О выборах Президента Украины", - говорится в сообщении КИУ.
Отмечается, что эти билборды были размещены за несколько месяцев до начала избирательного процесса, однако после официальной регистрации кандидатов они считаются предвыборной агитацией, а потому должны размещаться с ограничениями.
В частности, агитация должна содержать исходные данные и оплачиваться из избирательных фондов кандидатов.
"Также это касается рекламных материалов в пользу Наливайченко, размещенных в ряде украинских Интернет-изданий. В КИУ предполагают, что эти материалы не были оплачены из избирательного фонда кандидата, поскольку были размещены еще до официальной регистрации", - говорится в сообщении.
По словам главы КИУ Алексея Кошель, "все материалы, агитирующие голосовать "за" или "против" этих лиц, должны быть размещены в соответствии с избирательным законодательством".
В Комитете избирателей Украины рассказали, что и другие потенциальные кандидаты проводят активные рекламные кампании, что свидетельствует о сознательных манипуляции и публичное неуважение к основным принципам демократических выборов.
В Украине 31 декабря 2018 стартовала президентская предвыборная кампания. На данный момент ЦИК официально зарегистрировала пятерых кандидатов на пост Президента Украины: экс-министра экологии Игоря Шевченко, экс-главу Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко, лидера Аграрной партии Виталия Скоцика, народного депутата Украины Сергея Каплина и городского главы Львова Андрея Садового.
Президентские выборы в Украине состоятся 31 марта.
Ранее УНН сообщал, что в КИУ предупредили об опасности рекордного популизма на выборах в этом году.