Появился еще один претендент на пост президента Украины

КИЕВ. 10 января. УНН. Народный депутат Виталий Куприй подал в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации кандидатом в президенты Украины. Об этом Куприй сообщил в Facebook, передает УНН.

"Первый шаг на пути к победе сделан. Документы для регистрации кандидатом в президенты представлены в полном объеме", – говорится в сообщении.

По его словам, в течение пяти дней ЦИК должна принять решение о регистрации нардепа.

"Потом открываю избирательный фонд, регистрирую представителей в окружных избирательных комиссиях", – рассказал Куприй.

Напомним, ЦИК официально зарегистрировала первого и второго кандидата в президенты.

В то же время комиссия отказала в регистрации кандидатом на пост президента Украины Владимиру Ратушу.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 8 января 2019 года, ЦИК официально зарегистрировала уже пять кандидатов в президенты.