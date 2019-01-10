Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 10 января 2019 17:12
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Строительство мемориала Героев Небесной Сотни не помешает следственным действиям - ГПУ
Строительство мемориала Героев Небесной Сотни не помешает следственным действиям - ГПУ
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
12825
Версия для печати

Появился еще один претендент на пост президента Украины

Появился еще один претендент на пост президента Украины

КИЕВ. 10 января. УНН. Народный депутат Виталий Куприй подал в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации кандидатом в президенты Украины. Об этом Куприй сообщил в Facebook, передает УНН.

"Первый шаг на пути к победе сделан. Документы для регистрации кандидатом в президенты представлены в полном объеме", – говорится в сообщении.

По его словам, в течение пяти дней ЦИК должна принять решение о регистрации нардепа.

"Потом открываю избирательный фонд, регистрирую представителей в окружных избирательных комиссиях", – рассказал Куприй.

Напомним, ЦИК официально зарегистрировала первого и второго кандидата в президенты.

В то же время комиссия отказала в регистрации кандидатом на пост президента Украины Владимиру Ратушу.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 8 января 2019 года, ЦИК официально зарегистрировала уже пять кандидатов в президенты.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, Украина, Президент, кандидатуры
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.