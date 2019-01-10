Омбудсмен собирается в Москву требовать доступ к плененным морякам

КИЕВ. 10 января. УНН. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что собирается поехать в Москву и планирует там требовать от ФСБ РФ доступа к украинским морякам, пленных Россией во время инцидента возле Керченского пролива. Об этом Омбудсмен написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

"На следующей неделе планирую уехать в Москву и провести встречи с Татьяной Москалькова, Михаилом Федотовым, а также с директором ФСБ РФ Александром Бортниковым", – написала Денисова.

Она отметила, что одним из главных вопросов остается состояние раненых моряков. Кроме того, по словам Денисовой, она будет настаивать на предоставлении ей разрешения посетить моряков.

"Во время встречи с директором ФСБ буду настаивать на предоставлении мне разрешения на посещение военнопленных. Хочу воочию увидеть их и пообщаться", – отметила она.

Как сообщал УНН, в ходе межведомственного совещания обсуждался вопрос возможной поездки в Москву на судебное заседание по избранию меры пресечения для захваченных Россией украинских моряков.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одессы в порт Мариуполя – из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

Задержанные украинские корабли были доставлены в оккупированную Керчь. В плен было взято 24 человека – военные моряки и сотрудники СБУ. 24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.