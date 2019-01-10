Россия отказалась выполнять решение ЕСПЧ о захваченных украинских моряков - Омбудсмен

КИЕВ. 10 января. УНН. Россия отказалась выполнять решение ЕСПЧ по медицинской помощи захваченным украинским морякам в результате нападения на украинские суда в Керченском проливе. Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

"РФ отказалась выполнить решение ЕСПЧ ... Они просто написали на сайте ФСБ, все хорошо", - заявила она, комментируя ситуацию вокруг захваченных Россией украинских моряков.

Как сообщал УНН, по состоянию на 18:00 понедельника, 3 декабря, Европейский суд по правам человека в не получил от Москвы информации о захваченных Россией моряков.



Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

В связи с этим в 10 областях Украины введен военный состояние до 26 декабря.

24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.

ЕСПЧ обязал Россию предоставить информацию о украинских моряков.