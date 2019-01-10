В управление Минобороны передали земли Тарутинского полигона

КИЕВ. 10 января. УНН. Общими силами юридической службы Министерства обороны Украины и военной прокуратуры Минобороны фактически возвращено в собственность незаконно изъятый земельный участок Тарутинского общевойскового полигона в Одесской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны Украины.

"9 января 2019 года на выполнение... судебных решений, местным ООО на основании составленных актов приема-передачи земельных участков было фактически передано в сферу управления Министерства обороны Украины 133,48 га незаконно изъятых земельных участков Тарутинского общевойскового полигона, расположенного в Одесской области" , - сообщили в Минобороны.

В оборонном ведомстве напомнили, что решением Хозяйственного суда Одесской области от 26 ноября 2018 года признаны недействительными договоры аренды земельных участков Тарутинского общевойскового полигона (военный городок № 11) общей площадью 133,48 га и обязаны местные ООО вернуть упомянутые земельные участки Минобороны.

В августе Минобороны вернули 400 га скандального полигона в Одесской области.

Напомним, в 2018 году Минобороны вернуло в свою собственность более 25 тыс. га земли и 65 зданий и сооружений.