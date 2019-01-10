Порошенко объяснил необходимость открытия рынка земли

КИЕВ. 10 января. УНН. Пока действует мораторий на продажу земли, различные дельцы обдирают крестьян. Об этом сообщил Президент Петр Порошенко во время выступления в Здолбунове Ровенской области, передает корреспондент УНН.

"Почему мы ограничиваем этими бессмысленными запретами права собственников земли? Фермеры страдают, владельцы страдают, общины страдают. Наживаются на действующей ситуации только аферисты и спекулянты, а мы, занимая страусиную позицию, закрываем глаза и делаем вид, что ничего не происходит. Страна готова к честному разговору. Тем более, что это мощный локомотив, который вытягивает экономику страны", - добавил он.

По его словам, сейчас всевозможные "дельцы" обманывают владельцев паев в селе и, несмотря на мораторий, забирают землю у крестьян, тогда как власть идет на поводу у популистов и не касается этого вопроса.

При этом он добавил, что предохранителем при открытии рынка земли должна стать высокая минимальная цена на землю, высокий регистрационный сбор, чтобы местные советы получили от продажи высокий доход, а спекулянты не увидели привлекательности в купле-продаже земли. Кроме того, по его мнению, следует на первом этапе запретить продажу земли иностранцам, а также ограничить площадь наделов, чтобы землю не скупили агрохолдинги.

В то же время он отметил сакральное значение земли для украинцев.

"Слово земля имеет сакральное значение для каждого украинца. Она есть в сердце. Слова "земля" и "продать" не совмещаются, но, если кто-то считает, что земля государственная, то это неправда. Она давно распределена и принадлежит землевладельцам. Функция государства - защитить крестьянина, защитить от того, чтобы его не обманули и задешево не забрали землю. Сейчас государство выполняет эту функцию? Нет", - признался глава государства.

Напомним, в конце прошлого года Верховная Рада Украины приняла законопроект №9355-5, которым продлила мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения еще на год - до 1 января 2020 года. "За" соответствующее решение проголосовал 231 народный депутат.