Адвокаты Рыбалки продолжают угрожать СМИ за новости о семейном бизнесе нардепа

КИЕВ. 10 января. УНН. Представители адвокатского объединения "Адвис" в интересах народного депутата от РПЛ Сергея Рыбалки снова обратились в редакцию УНН с требованием опровергнуть информацию, которая, по мнению адвокатов, дискредитирует имя политика.

На этот раз речь идет о новости УНН, которая была опубликована 13 декабря 2018 года.

Напомним, в этой новости говорилось, что в течение последних 12 месяцев ООО "Фаэтон Транс" осуществило около 5 операций с оффшорными юрисдикциями. Также в новости, со ссылкой на данные портала YouControl и решение Печерского райсуда, речь шла о том, что ООО входит в состав снековой корпорации S.Group, контролируемой семьей депутата от РПЛ Сергея Рыбалки.

Кроме того отмечалось, что, согласно данным портала YouControl, операции с оффшорными юрисдикциями проводят ООО "Чистая планета", ООО "Снэк Экспорт" и ООО "Агросахинвест-2002", входящее в упомянутую S.Group.

Однако, адвокаты Рыбалки требуют от УНН опровергнуть эту новость, указывая на то, что нардеп не является собственником или же руководителем вышеуказанных предприятий. Однако, отметим, что в материале УНН отсутствует утверждение о том, что Рыбалка руководит или владеет "Фаэтон Транс", "Агросахинвест-2002" или же "Чистая планета".

Адвокаты Рыбалки уверяют, что в списке собственников или бенефициаров "Фаэтон Транс", "Агросахинвест-2002" или же "Чистая планета" нет имени нардепа или же членов его семьи. И хотя этого УНН снова таки не утверждал, от редакции требуется опровержения новости.

"В Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных обьединений вообще отсутствует информация о такой корпорации или юридическом лице как S.Group, на которое ссылаются в статье", - пишет защита нардепа.

По этому поводу отметим, что принадлежность вышеупомянутых предприятий к корпорации S.Group подтверждает постановление Печерского райсуда от 6 февраля 2018 года.

А информация о том, что корпорация S.Group контролируется семьей радикала, подтверждается данными портала YouControl, на которые и ссылается агентство в своей новости.

Добавим, что адвокаты Рыбалки уже не первый раз требуют от журналистов опровержение новостей, угрожая представителям СМИ судом.

И это несмотря на то, что каждая из таких новостей основывается на данных первоисточников, которыми в этом конкретном случае выступают решение суда и информация аналитического портала YouControl.

УНН публикует документы, которые легли в основу публикации агентства.

Как писал УНН, ООО "Снэк Экспорт", принадлежащая отцу Рыбалки, фигурирует в уголовном производстве СБУ по подозрению в финансировании терроризма. Следователи установили факт поставки снеков семейного бизнеса политика на оккупированные территории так называемой "ЛНР".

Также напомним, что Рыбалка прогуливает каждое четвертое заседания Парламента, и ни одна из его законодательных инициатив за последний год так и не стала законом.