"Благотворительное сборы" в посольстве Мексики: относительно украинского дипломата открыли производство

КИЕВ. 10 января. УНН. Относительно украинского первого секретаря посольства Украины в Мексике Анны Пророк открыли дисциплинарное производство в связи с информацией о якобы сборе благотворительных средств на нужды ООС из посетителей консульского отдела. Об этом сообщили УНН в пресс-службе МИД.

"В связи с информацией о якобы сборе благотворительных средств на нужды ООС из посетителей консульского отдела Посольства Украины в Мексике со стороны первого секретаря Анны Пророк открыто дисциплинарное производство. Если нарушение будет доказано, реакция Министерства иностранных дел Украины будет быстрой и принципиальной", - сообщили в МИД.

Отметим, ранее некоторые СМИ сообщили о том, что граждане Мексики обвинили украинское посольство в Мексике в том, что оно требует деньги с местных граждан при получении визы. По информации журналистов, в посольстве собирают по 80-100 долларов "пожертвований на АТО" отдельно от визового сбора, впрочем вклад является обязательным.

Как сообщал УНН, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что сообщение о задержании в мексиканском аэропорту Канкун 7 января гражданина Украины Андрея Иванчука и олигарха Павла Фукса не соответствует действительности.