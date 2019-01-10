Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 10 января 2019 20:16
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Иране есть еще один гражданин Украины, которого надо "освободить"
В Иране есть еще один гражданин Украины, которого надо "освободить"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
22695
Версия для печати

"Благотворительное сборы" в посольстве Мексики: относительно украинского дипломата открыли производство

"Благотворительное сборы" в посольстве Мексики: относительно украинского дипломата открыли производство

КИЕВ. 10 января. УНН. Относительно украинского первого секретаря посольства Украины в Мексике Анны Пророк открыли дисциплинарное производство в связи с информацией о якобы сборе благотворительных средств на нужды ООС из посетителей консульского отдела. Об этом сообщили УНН в пресс-службе МИД.

"В связи с информацией о якобы сборе благотворительных средств на нужды ООС из посетителей консульского отдела Посольства Украины в Мексике со стороны первого секретаря Анны Пророк открыто дисциплинарное производство. Если нарушение будет доказано, реакция Министерства иностранных дел Украины будет быстрой и принципиальной", - сообщили в МИД.

Отметим, ранее некоторые СМИ сообщили о том, что граждане Мексики обвинили украинское посольство в Мексике в том, что оно требует деньги с местных граждан при получении визы. По информации журналистов, в посольстве собирают по 80-100 долларов "пожертвований на АТО" отдельно от визового сбора, впрочем вклад является обязательным.

Как сообщал УНН, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что сообщение о задержании в мексиканском аэропорту Канкун 7 января гражданина Украины Андрея Иванчука и олигарха Павла Фукса не соответствует действительности.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Мексика, благотворительность
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.