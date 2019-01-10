Еще 12 кандидатов в Антикоррупционный суд поставили под сомнение

КИЕВ. 10 января. УНН. В четверг, 10 января, состоялось третье заседание Общественного совета международных экспертов в рамках проведения конкурса в Высший Антикоррупционный суд, во время которого эксперты поставили под сомнение 12 кандидатов, передает корреспондент УНН.

В заседании совета международных экспертов участвовали глава совета Энтони Хупер, Флеминг Денкер, Тед Зажечны и Мирьяна Трайковская, а также еще двое членов совета, Аурелийус Гутаускас и Лорна Харрис, которые присоединились благодаря телефонной связи.

Таким образом, под вопросом оказались:

1) Галабала Маркиян Васильевич, адвокат;

2) Бурбела Юрий Сергеевич, судья Киево-Святошинского районного суда Киевской области;

3) Боднар Сергей Богданович, ассистент кафедры публичного права юридического факультета Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича;

4) Гончарук Василий Николаевич, судья Уманского горрайонного суда Черкасской области;

5) Занини Диана Владимировна, адвокат;

6) Кос Игорь Богданович, судья Бугского районного суда Львовской области;

7) Малеев Андрей Юрьевич, судья Апелляционного суда Ивано-Франковской области;

8) Постульга Василий Евгеньевич, заместитель директора ООО ЮК "Постульга и партнеры", адвокат;

9) Саландяк Ольга Ярославовна, судья Жмеринского районного суда Винницкой области;

10) Сичеславский Игорь Анатольевич, директор ООО "Юридическое бюро Сичеславского";

11) Станиславский Валерий Петрович, доцент Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;

12) Черная Валерия Викторовна, судья Днепропетровского окружного административного суда.

Как сообщал УНН, ранее совет международных экспертов поставил под сомнение 8 кандидатов в Антикоррупционного суда.

Будущее кандидатов, в отношении которых есть сомнения, будет решаться 18 января на совместном заседании Высшей квалификационной комиссии судей и Общественного совета международных экспертов.

К слову, в Высший антикоррупционный суд хотят набрать 39 судей, из них – 12 должностей в Апелляционную палату.

Напомним, по словам директора НАБУ Артема Сытника, Высший антикоррупционный суд в Украине может получить первые дела уже весной этого года.