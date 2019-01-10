Маркарову уволили с должности уполномоченного по вопросам инвестиций

КИЕВ. 10 января. УНН. Министр финансов Оксана Маркарова прекратила выполнять обязанности Правительственного уполномоченного по вопросам инвестиций, выполняемых с 2016 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

"Сегодня Кабинет Министров Украины освободил Оксану Маркарову от выполнения обязанностей Правительственного уполномоченного по вопросам инвестиций, выполняемых с 8 августа 2016 года", – говорится в сообщении.

В Министерстве объяснили, что такое решение обусловлено законодательным требованием к членам Кабмина не совмещать свою служебную деятельность с другой работой, кроме преподавательской, научной и творческой во внерабочее время.

"Поскольку Оксана Маркарова после назначения министром финансов Украины является членом КМУ, ее обязанности как Правительственного уполномоченного по вопросам инвестиций должны быть прекращены, что и произошло", – добавили в Минфине.

Напомним, в начале 2018 года Кабинет министров Украины уволил Романа Насирова с должности главы ГФС. Экс-глава ГФС Роман Насиров и руководитель департамента обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, экс-главе ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 (служебный подлог, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.

11 декабря 2018 года Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Романа Насирова с должности главы Государственной фискальной службы Украины и восстановил его в должности.

27 декабря 2018 года экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров был на прежнем рабочем месте, но приказ о восстановлении его в должности неправомерный.