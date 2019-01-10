Трамп передумал ехать на форум в Давос

КИЕВ. 10 января. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет свой визит на Всемирный экономический форум в Давосе. Об этом он написал в Twitter, передает УНН.

"Из-за непримиримой позиции демократов по безопасности на границах и чрезвычайной важности безопасности нашей страны я при всем уважении отменяю свой очень важный визит в Давос на ВЭФ. Приношу извинения ВЭФ", - написал он.

Ранее сообщалось, что Трамп может отменить поездку в Давос, если правительство США не возобновит работу.

Напомним, 21 декабря конгресс США не смог достичь согласия в отношении отдельных пунктов государственного бюджета и избежать "шатдауна". Поэтому с 22 декабря из-за технического отсутствия финансирования американских правительственных учреждений большое количество госучреждений закрыто, а их сотрудники отправлены в отпуск за свой счет.

"Шатдаун" отменяет все отпуска и больничные для особо важных сотрудников. Итак около 420 тыс. чиновников были вынуждены вернуться к работе без зарплаты.

Чиновники федеральной системы США подали в суд на правительство, которое не платит им зарплату из-за "шатдауна".