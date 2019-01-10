В ОБСЕ готовы помочь миротворцам ООН на Донбассе

КИЕВ. 10 января. УНН. В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая проводит специальную мониторинговую миссию (СММ) на Востоке Украины, готовы оказать помощь на местах в случае принятия решения о развертывании миротворческой миссии ООН на Донбасе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление действующего председателя ОБСЕ Мирослава Лайчака, которое он сделал во время пресс-конференции в Австрии.

"Я обсуждал с генеральным секретарем ООН этот вопрос. Также я буду отчитываться в Совете Безопасности через несколько недель ... Если будет решение о развертывании такой миссии, то в ОБСЕ готовы использовать свой опыт на местах для предоставления такой поддержки", - сказал он журналистам.

В частности, председатель ОБСЕ отметил, что вопрос по развертыванию миротворческой миссии лучше направить в ООН.

"Этот вопрос обсуждался, упоминался, но он не находится сейчас официально на повестке дня Совете Безопасности. Сейчас нечего комментировать. Но мы наблюдаем за развитием ситуации в целом", - сообщил Лайчак.

Как сообщал УНН, вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники на Донбассе продолжают препятствовать деятельности СММ ОБСЕ на Донбассе: они запрещают наблюдателям осуществлять мониторинг и попадать на контролируемые ими объекты и территории.