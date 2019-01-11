Вместо Трампа в Давос от США поедет Мнучин

КИЕВ. 11 января. УНН. Стало известно, кто возглавит делегацию США на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Об этом сообщил в четверг агентство деловых новостей Bloomberg, передает УНН.

“Делегацию возглавит министр финансов США Стивен Мнучин”, — говорится в сообщении издания.

Ранее в четверг президент США написал в своем Twitter, что отменяет свой визит на ВЭФ из-за ситуации на америко-мексиканской границе, не позволяет Белому дому и Конгрессу восстановить частично приостановлена работа правительства США.

Как ранее сообщал Белый дом, американский лидер планировал ехать в Давос 21 января. Его возвращение в Вашингтон намечалось на 22 января.

Напомним, 21 декабря конгресс США не смог достичь согласия в отношении отдельных пунктов государственного бюджета и отвлечь “шатдаун”. Поэтому с 22 декабря из-за технического отсутствия финансирования американских правительственных учреждений большое количество госучреждений закрыта, а их сотрудники отправлены в отпуск за свой счет.

“Шатдаун” отменяет все отпуска и больничные для особо важных сотрудников. Итак, около 420 тысяч чиновников были вынуждены вернуться к работе без зарплаты.

Чиновники федеральной системы США подали в суд на правительство, которое не платит им зарплату за “шатдаун”.