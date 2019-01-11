У Ахметова и Левочкина отрицают получение данных от Манафорта

КИЕВ. 11 января. УНН. Украинский олигарх Ринат Ахметов не получал от Пола Манафорта - экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа - информации о президентских выборах в США в 2016 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

"Ринат Ахметов никогда не делал запросов и не получал никаких данных опросов, а также другой информации о выборах в США 2016 от Пола Манафорта... Любая информация о контактах между ним и Ахметовым в связи с выборами в США 2016 является ложью и решительно опровергается", - говорится в заявлении пресс-секретаря.

В пресс-службе Сергея Левочкина тоже опровергли получения им информации от Манафорта.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Левочкин и Ахметов, вероятно, получали от Манафорта данные соцопросов во время президентской кампании 2016 года на США.

За годы сотрудничества с Манафортом бизнесмены платили ему миллионы долларов, указывает издание. В августе 2016 Манафорт сообщал своему бухгалтеру, что ожидает поступления 2,4 миллиона долларов за работу в Украине. Представитель Манафорта Джейсон Малони подтвердил, что политтехнолог ожидал поступления этих средств, однако, по словам Малони, речь шла о старых долгах, а не оплату за получение данных соцопросов.

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Ранее спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил Манафорта в передаче данных соцопросов во время кампании 2016 своем деловому партнеру Константину Килимнику, который был руководителем киевского офиса компании Манафорта и подозреваемого в связях с российской разведкой.

Также сообщалось, что Манафорт обсуждал с Килимником "мирный план" по Украине. Его адвокаты не оказывают деталей этого плана и отмечают, что в то время Манафорт был больше занят президентской кампанией в США.

В сентябре 2018 Манафорт согласился сотрудничать с Мюллером по делу о возможном российском вмешательстве в выборы. Однако 7 декабря спецпрокурор объявил, что Манафорт нарушил условия соглашения и предоставил ФБР ложные показания о своем общении с представителями администрации Трампа и контакты с Килимником.