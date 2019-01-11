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Я имею абсолютное право объявить чрезвычайное положение - Трамп

Я имею абсолютное право объявить чрезвычайное положение - Трамп

КИЕВ. 11 января. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что имеет полное право объявить чрезвычайное положение в стране из-за “угрозы нелегальной миграции”, что позволило бы ему получить финансирование из бюджета на строительство новой пограничной стены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Washington Post.

“Я абсолютное право объявить состояние чрезвычайной ситуации на национальном уровне”, — отметил Трамп.

Он добавил, что его предшественники часто пользовались этим правом.

“Пока я этого не сделал. Я могу это сделать. Если это (попытки договориться с Конгрессом — ред.) не сработает, то, наверное, я так и сделаю”, — подчеркнул Трамп.

Он добавил, что это было бы “легким путем”, однако сначала он “хотел бы достичь согласия с Конгрессом”.

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Как сообщал УНН, в Белом доме готовятся к объявление режима чрезвычайного положения в США, что позволит президенту Трампу начать строительство стены на границе с Мексикой. Средства на это могут быть изъяты из фонда Инженерного корпуса Армии США.

Напомним, 21 декабря конгресс США не смог достичь согласия в отношении отдельных пунктов государственного бюджета и отвлечь “шатдаун”. Поэтому с 22 декабря из-за технического отсутствия финансирования американских правительственных учреждений большое количество госучреждений закрыта, а их сотрудники отправлены в отпуск за свой счет.

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“Шатдаун” отменяет все отпуска и больничные для особо важных сотрудников. Итак около 420 тысяч чиновников были вынуждены вернуться к работе без зарплаты.

Чиновники федеральной системы США подали в суд на правительство, которое не платит им зарплату за “шатдаун”.

Источник: УНН
Теги: США, Стена, кризис, Мексика, чрезвычайное положение, Дональд Трамп
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