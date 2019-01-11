Глава МИД Германии отверг критику США в адрес "Северного потока-2"

КИЕВ. 11 января. УНН. Министр иностранных дел Германии Хайко Мас отверг критику США в адрес проекта газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

“Вопросы европейской энергетической политики должны решаться в Европе, а не в США”, — заявил Мас на мероприятии Восточного комитета немецкой экономики в Берлине в четверг, 10 января. По его словам, Берлин серьезно относится к критике проекта со стороны Вашингтона, но вместе с тем “Северный поток-2” не является “российско-германским особым путем”.

Глава германской дипломатии считает, что введение односторонних санкций против газопровода стало бы “неверным путем”.

“Если из проекта вытеснят немецкие и европейские компании, то не останется никого, кто настаивал бы на сохранении транзита российского газа через Украину”, — указал Мас.

Говоря о России, он назвал отношения с ней “главной составляющей европейской восточной политики”. “Разрешение конфликтов без России невозможно”, — продолжил министр.

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В свою очередь председатель Восточного комитета Вольфганг Бюхеле отметил, что поставки российского газа через Германию в Европу обеспечат стабильные цены на этот энергоноситель после того, как прекратится добыча газа в Нидерландах.

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Газопровод, строительство которого ведется рядом российских и европейских компаний, должен быть проложен по Балтийскому морю параллельно с уже существующим “Северным потоком”. Работы планируется завершить в 2019 году.

Как сообщал УНН, экс-канцлер Германии заявил, что в США свои энергетические интересы в Европе, чем и объясняется их давление в связи с реализацией проекта газопровода “Северный поток-2”, а Германия должна сама решать, с кем ей вести бизнес , а с кем нет.