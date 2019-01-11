В Украине вступили в силу изменения в Уголовный кодекс относительно согласия на секс

КИЕВ. 11 января. УНН. В Украине вступил в силу закон № 2227-VIII, который вносит изменения в Уголовный кодекс об обязательном обоюдном согласии на секс. Год назад его официально опубликовали в парламентском издании "Голос Украины". Закон изменяет определение понятия "изнасилование" и расширяется круг потенциальных обвиняемых в принуждении к сексу, передает УНН.

Ранее изнасилования предусматривало физическое насилие, угрозы или беспомощное положение. Сейчас это совершение действий сексуального характера, связанных с вагинальным, анальным или оральным проникновением в тело другого лица с использованием гениталий или любого другого предмета, без добровольного согласия потерпевшего (изнасилование).

Уголовная статья о принуждении к сексу будет применяться не только в случае материальной или служебной зависимости потерпевшего. Закон вводит отдельную норму "принуждение к сексу" без каких-либо условий - то есть потенциальным подозреваемым может быть не только начальник на работе, а кто угодно. Наказание - штраф до 850 грн или арест до полугода.



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В новой редакции усилили санкции за склонение к половой связи зависимого лица - теперь это арест до полугода или ограничение свободы до 3 лет. Если же одно из таких нарушений совершили с угрозами уничтожения, повреждения или изъятия имущества у потерпевшего или его родственников, или шантажируя разглашением сведений, порочащих человека или его родственников - предусматривается ограничение или лишение свободы до 3 лет.



Введена ответственность не только за незаконное проведение аборта, но и за незаконную стерилизацию - 5 лет в тюрьме с лишением права занимать определенные должности до 3 лет или без такового.



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Принуждение к аборту без добровольного согласия потерпевшей тянет ограничение свободы до 5 лет или тюремный срок до 3 лет за лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.