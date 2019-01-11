Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 11 января 2019 09:46
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
ГПУ планирует провести межведомственное совещание по вопросу дезертирства
ГПУ планирует провести межведомственное совещание по вопросу дезертирства
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
44835
Версия для печати

В Украине вступили в силу изменения в Уголовный кодекс относительно согласия на секс

В Украине вступили в силу изменения в Уголовный кодекс относительно согласия на секс

КИЕВ. 11 января. УНН. В Украине вступил в силу закон № 2227-VIII, который вносит изменения в Уголовный кодекс об обязательном обоюдном согласии на секс. Год назад его официально опубликовали в парламентском издании "Голос Украины". Закон изменяет определение понятия "изнасилование" и расширяется круг потенциальных обвиняемых в принуждении к сексу, передает УНН.

Ранее изнасилования предусматривало физическое насилие, угрозы или беспомощное положение. Сейчас это совершение действий сексуального характера, связанных с вагинальным, анальным или оральным проникновением в тело другого лица с использованием гениталий или любого другого предмета, без добровольного согласия потерпевшего (изнасилование).

Уголовная статья о принуждении к сексу будет применяться не только в случае материальной или служебной зависимости потерпевшего. Закон вводит отдельную норму "принуждение к сексу" без каких-либо условий - то есть потенциальным подозреваемым может быть не только начальник на работе, а кто угодно. Наказание - штраф до 850 грн или арест до полугода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Для украинцев создали опрос относительно нового закона о согласии на секс

В новой редакции усилили санкции за склонение к половой связи зависимого лица - теперь это арест до полугода или ограничение свободы до 3 лет. Если же одно из таких нарушений совершили с угрозами уничтожения, повреждения или изъятия имущества у потерпевшего или его родственников, или шантажируя разглашением сведений, порочащих человека или его родственников - предусматривается ограничение или лишение свободы до 3 лет.

Введена ответственность не только за незаконное проведение аборта, но и за незаконную стерилизацию - 5 лет в тюрьме с лишением права занимать определенные должности до 3 лет или без такового.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Розенко рассказал, насколько реально сегодня узаконить секс-индустрию в Украине

Принуждение к аборту без добровольного согласия потерпевшей тянет ограничение свободы до 5 лет или тюремный срок до 3 лет за лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Источник: УНН
Теги: Уголовный кодекс, дело, секс
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.