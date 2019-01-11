На должности судей Антикоррупционного суда претендует 81 кандидат

КИЕВ. 11 января. УНН. Участие в конкурсе в Высший антикоррупционный суд по результатам первого этапа продолжает 81 кандидат, 32 - в апелляционную палату ВАС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВККСУ.

По результатам первого этапа конкурса в ВАС и Апелляционную палату ВАС на должности судей, как отмечается, претендуют:

Высший антикоррупционный суд - 81 кандидат;

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда - 32 кандидата.

В целом успешно сдали экзамен в конкурсе в ВАС 113 кандидатов, из них 20 - кандидаты юридических наук, 3 - доктора юридических наук. Среди тех, кто продолжает участие в конкурсе, 84 мужчины и 29 женщин.

Заместитель председателя ВККСУ Станислав Щотка рассказал о конструктивной работе с Общественным советом международных экспертов.

"Мы рады, что уже есть результат и заработал Общественный совет международных экспертов. В рамках сотрудничества состоялось несколько официальных встреч и нам удалось наладить профессиональную работу с ОСМЭ. Остроты в отношениях у нас нет, ведь обе стороны придерживаются общих договоренностей, поэтому у нас нормальная коммуникация", - подчеркнул Щотка.

Напомним, 10 января состоялось очередное заседание Общественного совета международных экспертов в рамках проведения конкурса в ВАС, во время которого эксперты поставили под сомнение 12 кандидатов.

Добавим, ВККСУ 2 августа 2018 года объявила конкурсы на 39 должностей судей Высшего антикоррупционного суда.