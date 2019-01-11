Филарет опроверг вмешательство Порошенко в церковные дела

КИЕВ. 11 января. УНН. Патриарх Филарет заявил, что Президент Украины Петр Порошенко не вмешивается в церковные дела, а заботится об Украинском государстве. Об этом он сказал в интервью одному из телеканалов, передает УНН.

"Это не правда, что Президент вмешивается в церковные дела. Президент не вмешивается, а Президент заботится об Украинском государстве, потому что он является Президентом государства, и он понимает, что без независимой Украинской церкви удержать государство невозможно. И поэтому он способствует, а не вмешивается, чтобы Украинская церковь получила Томос, и мы ему очень благодарны", - сказал Филарет.

Как сообщал УНН, Президент Петр Порошенко дал Патриарху Филарету звание Героя Украины.

Позже Филарет вручил Порошенко орден Андрея Первозванного.