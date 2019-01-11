КИЕВ. 11 января. УНН. На фоне ухудшения отношений с Россией Беларусь сняла ограничения на количество американских дипломатов в стране. Об этом сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на свои источники в Дердепартаменте, передает УНН.

"Беларусь сняла давнее ограничения по количеству разрешенных в стране дипломатов США, что американские чиновники считают значительным дипломатическим прорывом с бывшей советской нацией как ее связи с Россией", - пишет издание.

По данным Foreign Policy, министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей сообщил об этом решении представителю Государственного департамента по Европе Уэсс Митчелла.

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Как отметило издание, это решение частично отменяет резкое снижение дипломатических отношений между США и Беларусью, начиная с первых лет после холодной войны. "Это большой шаг. Это начало оттепели", - отметил источник в Госдепе.

Как пишет Foreign Policy, это событие стало результатом нескольких месяцев усиленной работы администрации Трампа с Беларусью. Кроме того, это решение было принято на фоне политического столкновения между президентом Александром Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным. Минск сильно зависит от российских энергетических вливаний, которые являются краеугольным камнем белорусской экономики, и недавно отношения стран ухудшились из-за планов России повысить цену на экспорт нефти может стоить белорусскому правительству дополнительные миллиарды долларов.

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"Если российское руководство выберет такой курс и потеряет своего единственного союзника на Западе, это будет его выбор", - цитирует издание недавнее заявление Лукашенко после недавних переговоров с Путиным.

Также издание напомнило, что последний посол США, отправлен в Минск, был выслан в 2008 году, когда Соединенные Штаты ввели дополнительные санкции в отношении Беларуси из-за ухудшения ситуации с правами человека в стране.

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Тридцать из 35 дипломатов, служивших в стране, также были высланы, и с тех пор Беларусь ограничила численность чиновников, служащих в посольстве до пяти, а затем - до 10. Как правило, в американском посольстве в стране, аналогичной с Беларусью размера, может быть около 30 сотрудников, не считая местных работников.

Также Foreign Policy напоминает, что Митчелл в октябре 2018 стал первым американским дипломатом высокого ранга, посетившим Беларусь за последние 10 лет. Причем его визит включал встречу с президентом Лукашенко.

Напомним, недавно президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что разговоры об объединении Белоруссии с Россией ложные, даже "дурные и притянуты за уши".

Президент Беларуси Александр Лукашенко перед Новым годом подарил российскому коллеге Владимиру Путину несколько мешков картофеля.



