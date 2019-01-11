Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 11 января 2019 12:47
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Трое гражданских умерли от сердечных приступов на КПВВ под Горловкой
Трое гражданских умерли от сердечных приступов на КПВВ под Горловкой
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
33690
Версия для печати

Церковь просит Раду принять еще один закон

Церковь просит Раду принять еще один закон

КИЕВ. 11 января. УНН. Церковь просит Верховную Раду Украины принять закон, в котором будет определен механизм избрания религиозного центра. Об этом заявил Блаженнейший Патриарх Филарет в интервью одному из телеканалов, передает УНН.

"Мы хотим, чтобы Верховная Рада приняла закон, в котором бы был определен механизм избрания религиозного центра. Потому что сейчас закон есть, что каждый приход может выбирать свой центр, но как выбирать - нету. Поэтому мы просим Верховную Раду принять такой закон", - сказал Филарет.

Он также пояснил, какой механизм определения религиозного центра предлагают церковники.

"Мы предлагаем, чтобы все общество сошлось под руководством или настоятеля, или под руководством сельского совета, провели приходское собрание и проголосовали, к какой церкви они хотят принадлежать: к украинскрй или русской. Мы предлагаем, если 2/3 проголосуют за украинскую церковь, то храм принадлежит украинской церкви, если за русскую церковь, значит храм будет принадлежать русской церкви. Но те, кто оказались в этой 1/3 вправе открыть свой приход, зарегистрировать на русскую или украинскую церковь. Мы не хотим никакого насилия", - отметил Филарет.

Как сообщал УНН, с 26 декабря вступил в силу закон № 2662-VIII относительно названий религиозных организаций, центр которых находится в государстве, признанным агрессором.

Напомним, Верховная Рада запретила УПЦ МП называться украинской церковью, а их священникам служить на фронте.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, церковь, закон
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.