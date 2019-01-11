Церковь просит Раду принять еще один закон

КИЕВ. 11 января. УНН. Церковь просит Верховную Раду Украины принять закон, в котором будет определен механизм избрания религиозного центра. Об этом заявил Блаженнейший Патриарх Филарет в интервью одному из телеканалов, передает УНН.

"Мы хотим, чтобы Верховная Рада приняла закон, в котором бы был определен механизм избрания религиозного центра. Потому что сейчас закон есть, что каждый приход может выбирать свой центр, но как выбирать - нету. Поэтому мы просим Верховную Раду принять такой закон", - сказал Филарет.



Он также пояснил, какой механизм определения религиозного центра предлагают церковники.



"Мы предлагаем, чтобы все общество сошлось под руководством или настоятеля, или под руководством сельского совета, провели приходское собрание и проголосовали, к какой церкви они хотят принадлежать: к украинскрй или русской. Мы предлагаем, если 2/3 проголосуют за украинскую церковь, то храм принадлежит украинской церкви, если за русскую церковь, значит храм будет принадлежать русской церкви. Но те, кто оказались в этой 1/3 вправе открыть свой приход, зарегистрировать на русскую или украинскую церковь. Мы не хотим никакого насилия", - отметил Филарет.



Как сообщал УНН, с 26 декабря вступил в силу закон № 2662-VIII относительно названий религиозных организаций, центр которых находится в государстве, признанным агрессором.



Напомним, Верховная Рада запретила УПЦ МП называться украинской церковью, а их священникам служить на фронте.