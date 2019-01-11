Минобороны опровергло фейк об исчезновении итальянского фотографа на Донбассе

КИЕВ. 11 января. УНН. Российские СМИ распространяют информацию об исчезновении на подконтрольном Украине Донбассе итальянского фотографа, однако он лично связался с Министерством обороны и сообщил, что сейчас находится в Италии вместе с семьей. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства, передает УНН.

"По "странному" стечению обстоятельств, вскоре после нашей публикации о награде, которую получила фотография погибшего на Донбассе старшего сержанта Вооруженных Сил Украины Кобченко С. Г., которая была представлена итальянским фоторепортером Роберто Травано на рассмотрение Международного конкурса" Tokyo International Foto Awards ", в пропагандистских СМИ страны-агрессора поднялась волна фейковых новостей о якобы "исчезновении" итальянского фотографа "на украинской части Донбасса", - отметили в пресс-службе Минобороны.

По данным пресс-службы, Роберто Травано лично связался с министерством и сообщил, что он своевременно вернулся в Италию еще накануне Рождественских праздников.

Напомним, в мае 2014 года под Славянском погиб итальянский фоторепортер Андреа Роччелли.