В РФ заявили, что выборы в Украине не позволят улучшить ситуацию на Донбассе

КИЕВ. 11 января. УНН. Положительные изменения в зоне конфликта на Донбассе в 2019 году вряд ли можно будет заметить из-за предстоящих президентских и парламентских выборов в Украине. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич во время видеомоста из Вены, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Скорее всего, 2019 год тоже будет годом упущенных возможностей, с учетом будущих избирательных кампаний в Украине: президентских выборов 31 марта и парламентских выборов осенью. Поэтому ожидать резкого изменения обстановки в зоне конфликта не стоит", – выразил свое мнение Лукашевич.

Также, отвечая на вопрос об ожиданиях Москвы от предстоящих президентских выборов в Украине, Лукашевич отметил, что пока не рассчитывает на серьезное улучшение обстановки.

"Как это будет при новой власти, я сказать точно не могу. Но признаков серьезных изменений мы пока не наблюдаем, наоборот – идет ухудшение военной обстановки", – заявил постпред РФ.

Как сообщал УНН, 31 декабря Центральная избирательная комиссия Украины ликвидировала 5 участков для голосования в Российской Федерации.

Украинцы, находящихся на территории РФ постоянно, посоветовали ехать голосовать в три другие страны: Грузию, Финляндию и Казахстан.

Напомним, в Украине уже стартовала президентская предвыборная кампания. 31 декабря в 9 утра в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации кандидатом в президенты подал первый кандидат.