Катастрофа MH17: в МИД РФ озвучили сроки встречи с Австралией и Нидерландами

КИЕВ. 11 января. УНН. Переговоры об организации встречи между Россией, Австралией и Нидерландами относительно сбитого в 2014 году на востоке Украины малайзийского Boeing рейса MH17 продолжаются, и первый контакт в трехстороннем формате может состояться в ближайшие месяцы. Об этом во время брифинга в пятницу заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает корреспондент УНН.

"Что касается вопроса относительно взаимодействия с Нидерландами, я действительно видела сообщения – и о том, что Россия отказывается от взаимодействия. Это абсолютно не соответствует действительности. Как известно, правительство Нидерландов регулярно отчитывается перед парламентом своей страны о ходе расследования катастрофы Boeing. Но, как вы знаете, следствие буксует, возникает соблазн, как мы понимаем, возложить всю ответственность на Россию", – отметила Захарова.

По ее совам, Россия хотела бы получить разъяснение по поводу того, как в ходе следствия используются и учитываются данные, которые РФ "в большом объеме передала и передает" Нидерландам.

Она так же заявила, что Россия все еще ждет "внятной реакции" на результаты брифинга Минобороны РФ, состоявшегося 17 сентября, на котором заявили о якобы украинской принадлежности ракеты, сбившей Boeing.

"Диалог по вопросу организации встречи продолжается, и первый контакт в трехстороннем формате может состояться в ближайшие месяцы, если, конечно, Нидерландская и Австралийская стороны откажутся от ультиматумов и безосновательных политических обвинений и при этом согласятся на предметный, профессиональный разговор по действительно ключевым вопросам, относящимся к катастрофе Boeing", – сказала Захарова.

Она добавила: "Замечу, что вопрос о консультациях по делу MH17 обсуждался министром иностранных дел России и Нидерландов в начале декабря в ходе краткого контакта на полях заседания ОБСЕ в Милане. Вряд ли в нидерландском внешнеполитическом ведомстве успели об этом забыть".

Как сообщал УНН, в декабре появилась информация о том, что Нидерланды рассматривают возможность возбудить дело против России в международном суде после того, как Кремль отказался признавать свою ответственность за сбивание гражданского авиалайнера рейса MH17 на Донбассе в 2014 году, в результате которого погибли 298 человек, многие из которых были гражданами Нидерландов.

Напомним, самолет Boeing-777 Малайзийских авиалиний, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит зенитным ракетным комплексом "Бук" над зоной российской гибридной агрессии на востоке Украины 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек - все, кто был на борту. По соглашению Украины, на территории которой произошла трагедия, международное расследование - как техническое, так и уголовное - возглавили Нидерланды, граждан которых было больше всего среди погибших. 24 мая 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили РФ в катастрофе самолета.

Россия постоянно отрицает все результаты расследования. В Москве с его выводами не согласны и утверждают, что оно игнорирует информацию, предоставленную российской стороной.

В российских СМИ и заявлениях официальных лиц, в том числе с Минобороны России, назывались совершенно разные, часто взаимоисключающие, версии катастрофы, которые должны снять вину с России – в ней обвиняли, в частности, украинских военных. Однако в ходе расследования все они были опровергнуты.