“Верховный суд” оккупированного Крыма оставил журналиста Мемедеминова под арестом

КИЇВ. 11 січня. УНН. “Верховный суд” оккупированного Крыма отклонил апелляцию на арест крымскотатарского журналиста Наримана Мемедеминова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на общественную инициативу “Крымская солидарность” в Facebook.

“Судебное заседание завершилось. Решение суда не изменилось”, — говорится в сообщении.

Апелляционное судебное заседание по “делу Наримана Мемедеминова” прошло сегодня, 11 января, в 11:30. В зал суда пустили около двадцати человек.

Отмечается, что судебное заседание прошло в закрытом режиме по конференцсвязи из СИЗО.

Напомним, оккупационная власть Крыма задержала крымскотатарского журналиста Наримана Мемедеминова в марте 2018 года.

В июне того же года Мемедеминова поместили в психиатрическую больницу в аннексированном Крыму.