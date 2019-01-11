Денисова и Москалькова могут встретиться в Москве в понедельник

КИЕВ. 11 января. УНН. Уполномоченный по правам человека ВР Украины Людмила Денисова провела беседу с российской коллегой Татьяной Москальковой по организации возможной встречи в Москве. Об этом Денисова написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Сегодня пообщалась по телефону с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Мы обсудили вопросы организации нашей с ней возможной встречи в понедельник в Москве. Я высказала свою полную готовность встретиться с ней, ведь тем для обсуждения у нас очень много", - написала Денисова.

Она рассказала, что спросила у Татьяны Москальковой, почему омбудсмену до сих пор не поступило ответов на обращения по соблюдению прав украинских политзаключенных - Олега Сенцова, Романа Сущенко, Владимира Дудки, Станислава Клыха, Владимира Балуха, Павла Гриба, Эдема Бекирова, Кязым Аметова, Асана Чапуха и многих других.

Кроме того, украинская уполномоченная по правам человека рассказала российской коллеге о крымском татарине Эдеме Бекирове, которого накануне так называемый "суд" в Крыму оставил под стражей.

"Эдем Бекиров инвалид первой группы и нуждается в постоянном медицинском уходе. В условиях СИЗО у него значительно ухудшилось здоровье и угроза инфаркта и возникновения острого септического состояния незаживающей раны правой голени. Это подтверждается и медицинскими справками, которые я ей также предоставила. Просила российского Омбдусмана обратить внимание на это и она пообещала, что выяснит все обстоятельства по состоянию его здоровья. Надеюсь на то, что ему окажут квалифицированную помощь", - подчеркнула Денисова.

Как сообщал УНН, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что собирается поехать в Москву и планирует там требовать от ФСБ РФ доступа к украинским морякам, пленных Россией во время инцидента у Керченского пролива.



