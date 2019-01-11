В ВР рассказали, как урегулировать уличную торговлю едой

КИЕВ. 11 января. УНН. В цивилизованных странах мира уличная торговля разрешена только в специально отведенных для этого местах. В Украине же она - стихийная и часто опасна для жизни и здоровья потребителей. Об этом в комментарии УНН рассказал народный депутат Украины из фракции БПП, члена аграрного комитета ВР Леонид Козаченко.

"В цивилизованных странах мира для уличной торговли отведены специальные места, определенное время, когда там можно продавать. Интересный опыт во Франции - напротив посольства Украины есть площадка, где дважды в неделю можно это делать. Но там никогда не увидишь мусора, там тебе выдают чек за покупку, а бюджет наполняется налогами от законной деятельности.

У нас нет ничего из вышеперечисленного. У нас уличная торговля осуществляется стихийно, а продукты, которые там продают, опасны для здоровья людей. Уличная торговля в Украине не приносит пользы городу, не наполняет бюджет, создает препятствия для пешеходов и автомобилистов", - сказал он.

Уличную торговлю нужно не запрещать, а регулировать, считает нардеп.

"Она может приносить налоги местным бюджетам", - говорит он.

Помочь предпринимателям перевести свой бизнес в легальную плоскость может государство, говорит Козаченко.

"Первая преграда - кассовые аппараты. Государство может помочь украинцам их приобрести. Можно сделать так, как в Польше - там любой представитель малого бизнеса может получить низко процентный кредит на приобретение кассового аппарата, сроком на два года. И все вопросы, связанные с подключением и обслуживанием оборудования, берет на себя государство.

В Украине кассовые аппараты являются одной из самых больших проблем. Предприниматели не знают, где их купить, бизнес пугает дорогостоящее подключение к оборудованию", - сообщил Козаченко.

Напомним, с начала года уличную торговлю полностью запретили в Ереване.

Также напомним, по данным Госпродпотребслужбы Киева, в столице каждый третий киоск с шаурмой работает нелегально.

Добавим, что, по словам политика Сергея Тригубенко, в Украине за массовые отравления виновные не несут никакой ответственности.