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Россия становится причиной военных конфликтов - командующий ООС

Россия становится причиной военных конфликтов - командующий ООС

КИЕВ. 11 января. УНН. Россия становится причиной социальных проблем и военных конфликтов - об этом рассказал командующий Операции объединенных сил генерал Сергей Наев в интервью изданию Wiener Zeitung, передает УНН.

По словам Наева, режим Владимира Путина пытается отвлечь граждан от постоянно растущего политического и экономического кризиса, вмешиваясь в дела других стран или захватывая их.

"Там, где появляется Россия, возникают экономические и социальные проблемы, военные конфликты и конфронтации. Я не думаю, что я должен напоминать о том, что режим Путина становится все более агрессивным по отношению к Европе", - сказал командующий ООС.

Ранее УНН сообщал, что украинские военные в зоне Операции объединенных сил получают денежное вознаграждение за уничтожение военной техники противника.

Источник: УНН
Теги: Россия, ООС
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