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Порошенко с первой леди посетил юбилейный вечер Кравчука

Порошенко с первой леди посетил юбилейный вечер Кравчука

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КИЕВ. 11 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко вместе с первой леди Мариной Порошенко поздравил первого Президента независимой Украины Леонида Кравчука с 85-летием на торжественном вечере посвященном его юбилею. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Президента Украины.

"Знаю, что лучший подарок для Вас - независимая Украина, которая выстояла в борьбе против российской агрессии, создала сильную армию, сплотила вокруг себя союзников, утверждает свой язык и идет своим путем в Евросоюз и НАТО. Именно такую Украину строим в течение последних пяти лет. И этот путь для нас открыла независимость Украины, которую провозгласил с трибуны Верховной Рады Леонид Макарович Кравчук. Низкий Вам поклон и уважение", - говорится в сообщении.

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Напомним, Президент Украины Петр Порошенко присвоил Патриарху Киевскому Филарету звание Герой Украины с вручением ордена Государства.

Источник: УНН
Теги: Украина, Петр Порошенко
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