Франция и Япония выразили приверженность заявлению G7 относительно ситуации в Керченском проливе

КИЕВ. 12 января. УНН. Главы внешнеполитических и оборонных ведомств Франции и Японии на встрече во французском Бресте в пятницу выступили за развитие диалога на высоком уровне с Россией. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран, опубликованном на сайте МИД Франции, передает УНН.

“У двух стран общий интерес к поддержанию постоянного диалога на высоком уровне с Россией”, — говорится в коммюнике.

Одновременно стороны выразили приверженность заявлению стран G7 относительно ситуации в Керченском проливе. “Франция и Япония повторяют свой призыв к сдержанности, уважению международного права и предотвращению новой эскалации”, — подчеркивается в заявлении.

В нем также отмечается, что “две страны напоминают об их приверженности необходимости выполнения минских соглашений всеми заинтересованными сторонами”. Главы МИД и Минобороны Франции и Японии также выразили поддержку “нормандского формата” (Украина, РФ, Германия, Франция) и трехсторонней контактной группы.

Как сообщал УНН, Москва хочет земельный коридор в оккупированный Крым, потому азовский регион Украины представляет для нее особый интерес. Об этом рассказал командующий Операции объединенных сил генерал Сергей Наев в интервью изданию Wiener Zeitung.