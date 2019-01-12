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Франция и Япония выразили приверженность заявлению G7 относительно ситуации в Керченском проливе

Франция и Япония выразили приверженность заявлению G7 относительно ситуации в Керченском проливе

КИЕВ. 12 января. УНН. Главы внешнеполитических и оборонных ведомств Франции и Японии на встрече во французском Бресте в пятницу выступили за развитие диалога на высоком уровне с Россией. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран, опубликованном на сайте МИД Франции, передает УНН.

“У двух стран общий интерес к поддержанию постоянного диалога на высоком уровне с Россией”, — говорится в коммюнике.

Одновременно стороны выразили приверженность заявлению стран G7 относительно ситуации в Керченском проливе. “Франция и Япония повторяют свой призыв к сдержанности, уважению международного права и предотвращению новой эскалации”, — подчеркивается в заявлении.

В нем также отмечается, что “две страны напоминают об их приверженности необходимости выполнения минских соглашений всеми заинтересованными сторонами”. Главы МИД и Минобороны Франции и Японии также выразили поддержку “нормандского формата” (Украина, РФ, Германия, Франция) и трехсторонней контактной группы.

Как сообщал УНН, Москва хочет земельный коридор в оккупированный Крым, потому азовский регион Украины представляет для нее особый интерес. Об этом рассказал командующий Операции объединенных сил генерал Сергей Наев в интервью изданию Wiener Zeitung.

Источник: УНН
Теги: Россия, Франция, Украина, Япония, Азовское море
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