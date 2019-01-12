Пленных украинских моряков будут освобождать по статье Женевской конвенции - Денисова

КИЕВ. 12 января. УНН. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в эфире одного из украинских телеканалов рассказала об усилиях Украины по освобождению пленных украинских моряков, а также о состоянии их здоровья и условия содержания, передает УНН.

Омбудсмен заявила, что в РФ сообщили о возможности обмена в этом году украинских моряков на осужденных в Украине россиян для того, чтобы посмотреть на реакцию украинской стороны и для повышения рейтинга Путина в РФ. “Я думаю, что РФ, как бы нам не хотелось... ну, не Российская Федерация, а Путин — он наших моряков будет как предмет торга использовать для того, чтобы повысить свою политическую популярность в своей собственной стране. Потому что мы же знаем, какая там сейчас ситуация. И поэтому об обмене, я думаю, он запускает — как мы отреагируем на это”, — сообщила Денисова.

Она также сообщила, что захват украинцев — является актом военной агрессии и добавила, что: “я считаю как уполномоченная Верховной Рады по правам человека, которая осуществляет парламентский контроль за соблюдением конституционных прав и свобод граждан, правильно была выбрана стратегия, наши моряки — это военнопленные, и освобождать их нужно согласноно третьей Женевской конвенции 1949 года, которая ратифицирована Украиной и действует на территории Российской Федерации”.

“И благодаря тому, что такая стратегия была выбрана, сегодня ни одна демократическая страна мира не сомневается, что наши моряки — это военнопленные, Россия совершила акт неприкрытой агрессии, она задействовала боевое орудие, и есть раненые наши бойцы”, — сказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека.

Напоминаем, Денисова и Москалькова могут встретиться в Москве в понедельник.